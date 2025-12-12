США хотят создать на Украине самую высокотехнологичную в мире демилитаризованную зону

План США по урегулированию конфликта на Украине, разработанный окружением президента Дональда Трампа, предлагает создать демилитаризованную зону по образцу корейской.

Однако, как пишет Financial Times, в отличие от ситуации с Южной Кореей, в нём отсутствуют чёткие гарантии безопасности для Киева. Инициатива, состоящая из 28 пунктов, была изложена украинским и европейским дипломатам.

Министр армии США Дэн Дрисколл, направленный Трампом в Киев в ноябре, обещал создать на востоке Украины «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире». Тем не менее, план критикуют за игнорирование реалий «войны дронов» и отсутствие конкретных обязательств по защите Украины после размежевания сторон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение референдума по вопросу украинских территорий.