Вице-спикер ГД призвал ограничить применение ИИ в здравоохранении

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал установить четкие правила использования ИИ в сфере здравоохранения. Такое обращение он направил в Минцифры и Роскомнадзор.

В своем телеграм-канале он отметил, что более половины россиян занимаются самолечением, а 88% самостоятельно выбирают лекарства. А сейчас эту проблему еще более усугубили нейросети, которые, не неся никакой ответственности, дают медицинские советы. Для них нужно ввести строгие правила при обработке медицинских запросов. Например, любой ответ должен указывать, что это не консультация врача. Особенно важно запретить нейросетям рекламировать и рекомендовать конкретные лекарства и биологически активные добавки.

Специалист в области ИИ, член СПЧ и президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов уверен, что внедрение ИИ в медицине приведет только к деградации кадров. Так, для врача самым безопасным вариантом будет просто соглашаться с решением ИИ, что быстро приведет к потере квалификации врачей.