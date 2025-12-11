Baza: В России зафиксирован резкий рост заражений агрессивным гриппом А

Резкий рост заражений агрессивным гриппом A зафиксировали в России. За последнюю неделю число заболевших по стране удвоилось, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, с мутировавшим вариантом вируса не всегда справляется даже вакцинация. Болезнь прогрессирует стремительно: у взрослых состояние значительно ухудшается за пару часов, а дети могут почувствовать сильное недомогание в течение 15-30 минут. У заболевших внезапно появляется высокая температура, сильная слабость, покраснение глаз и ломота во всем теле.

В этом эпидсезоне одновременно циркулируют два штамма гриппа — свиной и гонконгский (грипп А). На фоне роста заболеваемости регионы начали вводить масочный режим, закрывать школы на карантин и отменять массовые детски мероприятия.

В конце ноября Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2). Какие-либо новые нетипичные патогены не зарегистрированы, подчеркнули в Роспотребнадзоре.