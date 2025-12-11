Telegraph: Украинские переговорщики допустили отказ от территорий при "взаимных уступках"

На Украине допустили возможность отказа от территорий, если Россия согласится на "взаимные уступки", сообщает газета The Telegraph.

По данным источников издания, украинские переговорщики предупредили, что для Киева этот шаг неприемлем, однако не исключили возможности отказа от территорий при взаимных уступках со стороны Москвы.

Отмечается также, что еще одним камнем преткновения остается вопрос американских гарантий безопасности для Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "чувствительных вопросов", включая гарантии безопасности для Украины и территориальный вопрос. По его словам, переговорщики пока не сходятся во мнении по судьбе Донбасса.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сообщил, что камнем преткновения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.