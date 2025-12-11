Все четыре московских аэропорта закрыты из-за атаки беспилотников

Более 30 беспилотников за ночь были сбиты на подлете к Москве, о них на протяжении всего этого времени сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего сбиты 32 беспилотника, экстренные службы работают в местах их падений, сообщил глава города.

Такая крупная атака не могла не сказаться на работе столичных аэропортов – в данный момент во всех четырех гражданских портах – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском – введены ограничения на прием и отправку самолетов, уже вылетевшие в Москву самолеты направляются на запасные аэродромы (Петербург, Нижний Новгород). Авиакомпании в срочном порядке меняют расписание, задерживая рейсы в столицу.

"Аэрофлот" в своем базовом аэропорту Шереметьево "на время ожидания в кассах и в офисах оперативного обслуживания пассажирам предлагает бесплатную бутилированную воду и сэндвичи". "Пассажирам задержанных рейсов предоставляются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании", - сообщили в компании.

Также пассажирам меняют билеты или возвращают деньги без дополнительных комиссий.

"Уральские авиалинии" сообщили о корректировке суточного плана полетов. Задерживаются три рейса из Екатеринбурга в Домодедово, из Калининграда в Домодедово, из Домодедово – в Уфу и Сочи. На запасные аэродромы в Нижний Новгород и Самару ушли пять рейсов авиакомпании.