Снова. Мишустин поручил Правительству подготовить предложения по улучшению демографии

Правительство России должно до июня 2026 года представить президенту предложения по улучшению демографической ситуации. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил сегодня на заседании кабмина.

Он отметил, что в ближайшее время предстоит тщательно проанализировать, что уже делается федеральным центром и регионами, и выбрать те практики, которые дают лучший результат, а потом распространить их на всю страну. Параллельно нужно актуализировать региональные программы повышения рождаемости.

Демографическая динамика в России крайне негативная. Смертность превышает рождаемость более чем на полмиллиона человек в год, и этот разрыв будет только расти. Несмотря на разные меры поддержки, рождаемость не увеличивается. Накануне.RU много лет пишет о том, что демографическая политика подменена мерами соцподдержки, которые практически не имеют никакого эффекта.