Даже ИИ "понял": для роста рождаемости нужно дать жилье и увеличивать поддержку с каждым ребенком

Чтобы поднять рождаемость и действительно улучшить демографию в России, нужно предпринять ряд мер. Прежде всего это обеспечение семей жильем и увеличение поддержки с каждым последущим ребенком. Такие меры предложил ИИ, как было сказано на парламентских слушаниях Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства "Демографические вызовы и искусственный интеллект".

Накануне.RU много лет пишет о том же самом. Как рассказал директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин, на миграцию надежды нет. Даже ИИ это "понял". Наиболее эффективные меры, которые помогут повысить рождаемость, - это прогрессивный материнский капитал, который становится больше с каждым последующим ребенком, а также льготная ипотека, но с контролем за ценами на жилье. Проблема жилья очевидна для всех.

Сейчас маткапитал уменьшается при рождении второго ребенка, если он был получен на первого, примерно в три раза. Так, на первого он составляет 690 тысяч рублей, на второго - 222 тысячи. На третьего ребенка маткапитал на федеральном уровне вообще не положен. Правда, он есть во многих регионах, но его сумма скорее символическая - 100-200 тысяч рублей. Фактически государство, тратя основные средства при рождении первых детей, пытается "стимулировать" то, что материальными мерами вообще не поддается стимулированию. А вот то, что как раз надо стимулировать материально, - рождение вторых и последующих детей - остается почти без поддержки. Это "понимает" даже ИИ.