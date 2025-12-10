В Челябинске создали многофункционального автономного робота на отечественной базе

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали автономного многофункционального робота, который способен работать без доступа к интернету и GPS. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина.

По данным пресс-службы, новая платформа может выполнять задачи курьера, домашнего сторожа, исследователя опасных зон и оператора в шахтах.

Данная разработка полностью основана на отечественной компонентной базе и не имеет аналогов в России. Алгоритмы работы построены по модели человеческой логики — от восприятия информации и анализа до планирования и выполнения действий. Управлять роботом можно дистанционно через компьютер или смартфон, в ручном, автоматическом и голосовом режимах.

Аспирант кафедры системного программирования ЮУрГУ Саллам Мохамед отметил, что робот способен доставлять медицинские препараты, в том числе пациентам с ограниченным доступом к медпомощи, обеспечивать безопасность в доме, передавать фото- и видеосигналы, а также работать в условиях, опасных для человека.