В России создан первый роботизированный протез стопы

В Сибири учёные разрабатывают первый в России роботизированный протез стопы. Его обладатель сможет восстановить естественную походку. Изделие может адаптироваться к разным поверхностям.

Разработка оснащена датчиками, которые отслеживают динамику движения человека и обеспечивают адаптацию к различным условиям поверхности. Уже создан макет роботизированного анатомически-подвижного протеза стопы, аналогов которому в настоящее время в России нет, сообщили ТАСС в Томском госуниверситете (ТГУ).

Когда протез начнут применять, не сообщается.