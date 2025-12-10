Суд избрал меру пресечения супругам, обвиняемым в даче взятки замглавы администрации Ревды

В уральском городе Ревда суд избрал меру пресечения супругам Коноваловым. Они являются фигурантами дела заместителя главы администрации города Юлии Анциферовой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, супруги обвиняются в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. По версии следствия, они передали замглавы администрации Ревды Анциферовой взятку в сумме более 1 млн рублей. Как показало расследование, деньги передавались чиновнице за предварительное согласование предоставления в собственность земельных участков с их последующим приобретением на внеконкурсной основе.

Юлия Анциферова в суде

Следствие вышло с ходатайством о продлении ареста Алексею Коновалову, а его жене Ксении – изменении меры пресечения на домашний арест. Ревдинский городской суд продлил Коновалову срок в СИЗО до 14 февраля 2026 года. В свою очередь, Коноваловой назначен домашний арест до 15 февраля 2026 года.

В суде отметили, что оба постановления пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.

Что касается самой Юлии Анциферовой, которую обвиняют в получении взятки в виде денег, она будет оставаться в СИЗО до 12 декабря. Сообщалось, что ей заново изберут перу пресечения.