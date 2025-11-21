Подследственной замглавы администрации Ревды заново изберут перу пресечения

Находящейся под следствием заместителю главы администрации Ревды Юлии Анциферовой будет заново избрана мера пресечения. Пока чиновница продолжит находиться под стражей.

В начале ноября стало известно, что Анциферову обвиняют в получении взятки в виде денег в крупном размере. Суд отправил замглавы администрации Ревды под арест до 4 января 2026 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, адвокат Анциферовой обжаловал это постановление и просил отменить его как незаконное и необоснованное. Свердловский областной суд, изучив все доводы, постановил передать материал о мере пресечения на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в ином составе.

Пока Юлии Анциферовой установлен новый срок содержания под стражей. Она будет находиться в СИЗО до 12 декабря 2025 года.

Ранее силовики прокомментировали уголовное дело Анциферовой. Выяснилось, что в деле о взятке замглавы администрации Ревды появились еще два фигуранта.