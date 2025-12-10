10 Декабря 2025
Общество
Оренбуржец неизвестным способом оказался должен Ларисе Долиной 4 млн рублей

Житель Оренбургской области узнал о своей причастности к афере с певицей Ларисой Долиной, когда ему на "Госуслугах" пришло уведомление о задолженности. Об этом сообщает RT.

Согласно решению Йошкар-Олинского городского суда, Василий Кондукторов должен вернуть артистке "неосновательное обогащение" в размере 4 млн рублей плюс 548 522 рубля процентов. Согласно материалам дела, в апреле 2024 года на банковский счет мужчины якобы поступили эти деньги. Сам он утверждает, что никогда не был в Йошкар-Оле, где проходило судебное разбирательство, и не получал никаких денег от певицы. Кондукторов не знает, как его счета оказались задействованы в мошеннической схеме. Мужчина утверждает, что его аккаунт на "Госуслугах" не взламывали.

"Я узнал только по факту, когда исполнительный долг был на меня уже повешен, когда приставы начали с меня удерживать деньги в уплату этой задолженности", - рассказал Кондукторов.

28 ноября обвиняемым в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной вынесли приговор - им назначили от 4 до 7 лет лишения свободы и крупные штрафы. Фигуранты признаны виновными в соучастии в мошеннической схеме с продажей и хищением денег певицы.

Напомним, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение Долину и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате певицу склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Потерпевшая выполнила указания мошенников, после чего передала курьеру часть наличных денежных средств, а часть перевела на подконтрольные им счета. Впоследствии трое фигурантов обналичили похищенное.

Теги: лариса долина, афера, квартира, василий кондукторов


