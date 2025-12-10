В Прикамье директора управляющей компании подозревают в сокрытии пяти миллионов налогов

В Прикамье директор управляющей компании подозревается в сокрытии свыше пяти миллионов рублей от уплаты налогов , сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователем следственного отдела по городу Березники краевого управления СК России местный житель 1972 года рождения подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что фигурант является исполнительным директором управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в городе Березники. В период с августа 2023 года по январь 2024 года подозреваемый скрыл от налоговых органов более 5,2 миллиона рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам.

Преступление выявлено органами региональных УФНС России и УЭБиПК ГУ МВД России.

Следователем СК России допрошены сотрудники организации, подконтрольной подозреваемому, а также компаний-контрагентов. Проведены обыски по месту жительства фигуранта и в офисе организации. Изъята документация, имеющая доказательственное значение.

Расследование уголовного дела продолжается.