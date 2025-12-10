В России могут ввести запрет на входящие международные звонки

Кабмин России готовит второй пакет мер для защиты от мошенников.

По данным "Интерфакс", вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в него войдут. Это блокировка и маркировка международных звонков, которые поступают без согласия абонента, ограничение на количество банковских карт у одного человека. Новый порядок восстановления доступа к "Госуслугам" через биометрию или личное обращение в МФЦ, введение специальных детских SIM-карт со встроенным родительским контролем.

Инициатива по блокировке иностранных звонков поступила от СПЧ. Президент Владимир Путин ранее заявил, что работа над вторым пакетом ведется, а в планах — уже третий.

Ранее российский бизнес подверг критике проект постановления кабмина РФ, определяющий основные правила, по которым будет работать государственная система по борьбе с мошенниками и спамерами.