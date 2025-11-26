Мошенники заставляют жертв самим звонить им

В России набирает популярность новая схема мошенничества, при которой злоумышленники вынуждают жертв самостоятельно им звонить.

Этот метод стал одним из самых распространенных в последние месяцы. Аферисты таким образом обходят ограничения на звонки через мессенджеры и требования по маркировке вызовов. Они рассылают письма и СМС, маскируясь под представителей служб доставки, банков или управляющих компаний, и просят перезвонить по указанному номеру. Чаще всего используются предлоги, связанные с заменой домофонов, проверкой счетчиков или неполадками при авторизации в сервисах.

В результате ущерб от действий мошенников в третьем квартале 2025 года увеличился почти на 30%, превысив 65 млрд руб. Средние потери одной жертвы составляют 15–20 тыс. руб., однако встречаются случаи, когда люди лишаются сотен тысяч.

Специалисты рекомендуют проявлять бдительность: критически оценивать входящие сообщения, подключать двухфакторную аутентификацию и для подтверждения информации звонить только на официальные номера организаций, никому не сообщая банковские реквизиты и коды из СМС, сообщают "Известия".

Ранее российский бизнес подверг критике проект постановления кабмина РФ, определяющий основные правила, по которым будет работать государственная система по борьбе с мошенниками и спамерами.