Бизнес просит уточнить работу с госсистемой по борьбе с мошенниками

Российский бизнес подверг критике проект постановления кабмина РФ, определяющий основные правила, по которым будет работать государственная система по борьбе с мошенниками и спамерами.

Из проекта непонятно, какие данные, кто и в какие сроки будет передавать в создаваемую ГИС "Антифрод". Кроме того, в проекте постановления указаны широко трактуемые и оценочные критерии такой информации. Как считают эксперты, это приведет к дополнительным расходам бизнеса и создаст поле для злоупотреблений.

Российский союз промышленников и предпринимателей отмечает, что на бизнес возлагаются несвойственные функции, такие как выявление признаков противоправных деяний, что требует значительных затрат и перестройки процессов. Бизнес просит исключить из документа оценочные и широко трактуемые понятия, например, "информация, направленная на введение в заблуждение". По мнению РСПП, это создает риски необоснованных блокировок и злоупотреблений.

Минцифры сообщило, что проводит оценку регулирующего воздействия и рассмотрит все поступившие замечания, а конкретные сроки и перечни данных будут утверждаться отдельно, сообщает Forbes.

ГИС "Антифрод" должна начать работу к 1 марта 2026 года, объединив госорганы, банки, операторов связи и онлайн-площадки для обмена данными о мошеннической деятельности.