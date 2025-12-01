В Свердловской области 5 тыс. детей мигрантов находятся незаконно, но власти не могут их выслать

В Свердловской области незаконно находятся 5 тыс. детей мигрантов, но власти не могут их выслать. Об этом заявила начальник Управления по вопросам миграции МВД Мария Якушева.

По ее словам, власти сейчас проверяют статус их родителей. Если родители находятся в России законно, то просто составляется в отношении их протокол, а затем дети легализуются.

По данным Минпросвещения РФ, в Свердловской области 9,6 тыс. детей мигрантов. То есть каждый второй ребенок мигрантов в регионе прибыл в Россию незаконно. Средний Урал на четвертом месте среди регионов по числу детей мигрантов после Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Член СПЧ Кирилл Кабанов пишет, что "принято "гениальное" в своей примитивной простоте решение" - просто легализовать детей-нелегалов. Но чем они будут заниматься? Почему мигрантов, не соблюдающих российские законы, не отправить обратно на их родину?

"Совершенно непонятно, почему, когда в стране на федеральном уровне принимаются конкретные решения по ужесточению миграционного законодательства, в регионах их откровенно саботируют, устраивая непонятно на чем основанные массовые легализации?" - отмечает эксперт.