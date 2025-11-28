За 10 месяцев свердловские приставы депортировали свыше 1400 нелегальных мигрантов

С января 2025 года судебные приставы отправили за пределы страны более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, проживающих в Свердловской области. Все они незаконно находились на территории РФ, что соответствует ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, за 10 месяцев под административное выдворение попали 1 тыс. 432 иностранца. Из них: 623 гражданина Таджикистана, 456 граждан Узбекистана. Менее всего по 1-6 граждан Кубы, Вьетнама, Египта, КНР.

Всех признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ. Каждого оштрафовали, после чего суд вынес постановление о принудительном выдворении за пределы России.

Отправки на родину нелегальные мигранты ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили граждан до пунктов пропуска через государственную границу страны.