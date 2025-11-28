Афганистан просит Россию принять трудовых мигрантов для сельского хозяйства

Афганистан обсуждает с властями России привлечение трудовых мигрантов из Афганистана к работе в российском сельском хозяйстве. Об этом сказал афганский посол в России Хассан Гулл Хассан.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. И Кабул надеется, что процесс продолжится. И в Россию поедут трудовые мигранты не только для сельского хозяйства, но и для других отраслей. Пока что конкретных договоренностей еще нет.

В начале ноября Афганистан поставил в Россию 50 тонн яблок. А ранее начал экспорт гранатов. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид назвал запуск экспорта фруктов в Россию хорошим дело для Кабула, который может найти подходящие рынки сбыта.

В этой некогда небольшой среднеазиатской стране уже проживает 44 млн человек с большой долей детей и молодежи. В Афганистане ежегодно рождается около 1,5 млн детей, то есть больше, чем в России. На одну женщину приходится около 4,7 детей. Это самый высокий показатель рождаемости в Азии. Уровень безработицы превышает 13%, причем он только рос последние 20 лет, увеличившись почти в два раза, и лишь в последние два года стабилизировался. Поэтому в афганском потенциале по количеству трудовых мигрантов можно не сомневаться - это миллионы человек.

На днях, после устроенной афганским беженцем стрельбы возле Белого дома в Вашингтоне, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что афганских беженцев вообще не должны быть в их стране. США перестали рассматривать запросы от афганцев. В России речь идет не о беженцах, а о гастарбайтерах, но новость все равно встречена российскими пользователями с возмущением и негодованием.

"Нам еще только их не хватает для полного счастья", - пишет Лариса В. об афганских гастарбайтерах.

"Да что уж там. Давай и папуасов с Новой Гвинеи завезем. Пример Запада ничему не учит? И так все города в России стали филиалами кишлаков", - сетует Владимир И.

"Если правительство Афганистана не найдет для своих людей работу и инвестиций в свою страну, все опять сведется как раз к терроризму и наркоте у них, надо им помогать дозированно, аккуратно, чтоб обрусели постепенно и понимали, что без нас им никак", - уверена Лена Б.

"100% хлынут изгнанные из США и остальные, из тех, кому не разрешено носить ваххабитские бороды и хиджабы в своих странах", - полагает Мария С.

Ранее в Правительстве РФ начали "пересобирать" модель привлечения трудовых мигрантов. По словам первого замглавы Минэкономразвития Максима Колесникова, в стране требуется создать систему контроля и перестроить квотный механизм под конкретные проекты, а также сформировать механизм работы с иностранцами с учетом запросов предприятий в каждом регионе. Но ставку на мигрантов, похоже, власти в целом отменять не собираются. Речь идет только об изменении модели.

Член СПЧ и председатель Национального антикорруционного комитета Кирилл Кабанов считает, что нарушение этнокультурного баланса в России уже произошло. Никакой адаптации мигрантов нет, они приезжают со своими целями и с другой идеологией в головах. У нас они формируют анклавы, а власти не знают, что с ними делать.

В октябре 2024 года исследование HeadHunter показало, что около 80% россиян считают, что в их регионах живет слишком много трудовых мигрантов из других стран. Почти 60% уверены, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле. Также 56% считают, что мигранты занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться местные жители. Однако занять рабочие места мигрантов готовы только 39% россиян. Но в целом 62% уверены, что трудовая миграция вредит регионам, только 13% видят в этом пользу. В этом смысле выражение "ценный специалист" применительно к мигрантам стало скорее с издевкой, а не выражением реальной потребности в высококвалифицированных кадрах.