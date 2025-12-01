Горелкин: Триггером для ускорения блокировки WhatsApp* стала утечка диппереговоров

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, почему процесс блокировки мессенджера WhatsApp* решили ускорить.

"По моей информации, дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp* стал недавний факт утечки дипломатических переговоров", - написал Горелкин в своем канале в Max.

"Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют", - добавил депутат.

В конце ноября агентство Bloomberg без указания источника опубликовало две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым от 14 октября. Обсуждались подходы к урегулированию военного конфликта России и Украины.

После этого помощник президента заявил: "Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать".

Напомним, по мнению депутата Госдумы Антона Немкина, работа WhatsApp* в России может быть прекращена в обозримом будущем. В Роскомнадзоре предупредили, что мессенджер будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены. В октябре ведомство сообщило, что частично ограничил работу WhatsApp* и Telegram в ряде регионов России. В РКН пояснили, что указанные мессенджеры стали основными сервисами для совершения преступлений против россиян – обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

* принадлежит американской компании Meta, признанной в России экстремистской