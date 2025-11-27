Депутат Немкин оценил возможность блокировки WhatsApp

По мнению депутата Госдумы Антона Немкина, работа мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) в России может быть прекращена в обозримом будущем.

Он сослался на систематическое несоблюдение сервисом российских законов и создаваемые им угрозы безопасности граждан. "Если сервис продолжает работать на территории страны, демонстративно игнорируя наши правила и не проявляя уважения к законодательству, то его блокировка становится лишь вопросом времени", — указал парламентарий.

Парламентарий привел данные о более чем 1,5 тыс. жалоб на мессенджер по всей России, а также указал на резкий рост числа кибератак на его пользователей — в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что участились случаи взлома аккаунтов, краж данных и создания их "клонов", которые мошенники используют для вымогательства денег, сообщают "Известия".

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что блокировку Telegram и WhatsApp власти даже не обсуждают.