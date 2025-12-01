01 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ФАС: Цена на рыбу в 2-3 раза выше из-за посредников

Пока рыба дойдет до прилавков магазинов, ее цена увеличивается в 2-3,5 раза, признал замначальника управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Сергей Подолян на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вопросу потребления рыбы населением.
Еще в 2023 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции до 2030 года. Установлен показатель среднедушевого потребления рыбной продукции 28 килограммов в год. Но пока что для большинства людей рыба из-за высокой цены почти недоступна.

По данным Агентства по продвижению рыбной продукции, более 70% россиян хотели бы регулярно есть рыбу, но не могут себе позволить такую "роскошь". Она и так дорогая, а цены все растут. Так, в Москве филе минтая подорожало за год на 36%, сельдь атлантическая неразделанная - на 34%, треска атлантическая - на 66%, горбуша неразделанная - на 50%, привел данные зампредседателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Это происходит из-за многочисленных посредников, отметил Подолян. ФАС регулярно выявляет от 2 до 6 перепродаж рыбы от производителя до потребителя, но ничего с этим поделать не может, так как запретить перекупщикам перепродавать товар нельзя, признал чиновник. Нужно искать какую-то альтернативу, чтобы снизить цену.

Зубарев считает, что нужно прежде всего защитить российский рынок от импорта. Сейчас готовится запрет на закупку иностранной рыбы для госзакупок. Это должно позволить российским производителям увеличить производство. Но пока что надежды на снижение цен нет - рыба продолжит дорожать, в том числе из-за введения через три месяца обязательной регистрации на бирже сделок с рыбной продукцией. То есть появится еще один посредник. Против этого консолидировано выступили не только рыбаки, но и представители розничной торговли, сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота.

Организация отмечает, что 28 ноября начался долгий Рождественский пост, когда во многие дни православным христианам благословляется есть рыбу, но это сильно бьет по карману. По данным опроса ВЦИОМ 2024 года, 76% россиян хотели бы есть рыбу чаще.

