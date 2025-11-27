Стало известно о росте цен на рыбу из-за тарифов на перевозку

Резкое повышение железнодорожных тарифов на перевозку скоропортящихся продуктов может обернуться дефицитом рыбы и морепродуктов в центральной России и ростом цен на них.

С таким предупреждением Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) выступила в письме на имя вице-премьера Дмитрия Патрушева. Причиной для тревоги стала отмена с 2026 года понижающего коэффициента, которая в совокупности с ежегодной индексацией тарифа и повышением НДС приведет к подорожанию перевозок на 24,13%. В абсолютных цифрах стоимость доставки рефрижераторного контейнера из Владивостока в Москву вырастет на 73 тыс. руб.

По оценкам ассоциации, это добавит около 3 руб. к стоимости каждого килограмма дальневосточной рыбы. В АСОРПС опасаются, что логистические компании столкнутся с нехваткой рефрижераторных контейнеров на Дальнем Востоке, так как рост затрат сделает перевозки нерентабельными. Проблема усугубляется жесткой тарифной политикой РЖД: например, перевозка пива в рефрижераторе обойдется в 483 тыс. 400 руб, что более чем в два раза дороже перевозки того же груза в обычном контейнере, сообщает Forbes.