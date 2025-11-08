Медиахолдинг Юревича "Медиа-Центр" перешел в собственность правительства Челябинской области

Южноуральский медиахолдинг "Медиа-Центр", в который входят "31 канал", радиостанции DFM и "Спутник" в Челябинске, перешел в собственность правительства Челябинской области. До национализации в 2024 году холдинг принадлежал бывшему главе региона Михаилу Юревичу.

Изменения в структуре собственности отражены в ЕГРЮЛ. Росимущество и правительство Челябинской области не стали комментировать условия передачи актива, пишет РБК.

На уходящей неделе Росимущество официально сообщило, что на продажу выставлены 57,6% акций АО "Челябинскоблгаз", которые ранее принадлежали Юревичу и его семье. Начальная стоимость госпакета составляет 335 млн рублей. Аукцион запланирован на 28 ноября, сообщается на платформе "ГИС торги".

Известно, что АО "Челябинскоблгаз" зарегистрировано в 1994 году в Челябинске, управляет недвижимостью и газовой инфраструктурой региона. В лот входит 5,74 млн обыкновенных именных акций (57,6% уставного капитала), а также земельные участки, офисные здания и оборудование, включая офис.

Напомним, что ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности.

Также суд передал государству и Министерству обороны России 63 квартиры Михаила Юревича, его родственников и Вадима Белоусова. У экс-чиновников и родственников Юревича перед государством сохраняется задолженность в размере более 18,9 млрд рублей. В январе 2025 года с обоих фигурантов взыскали 19,7 млрд рублей за коррупционные доходы, из которых удалось погасить менее миллиарда.