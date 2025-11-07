Россиянам могут начать временно блокировать сим-карты после возвращения из-за границы

В России может быть введена 24-часовая блокировка сим-карт граждан РФ после возвращения из международного роуминга или неактивности самой сим-карты более 72 часов. Блокировать предлагают работу мобильного интернета и СМС, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Источники называют эту меру "периодом охлаждения", но по факту это самая настоящая блокировка.

Один из источников говорит, что срок блокировки можно будет сократить, если абонент получит СМС со ссылкой, перейдет по ней и пройдет так называемую капчу – тест на отсеивание ботов. Но не факт, что такая техническая возможность будет у всех операторов связи.

Ранее Минцифры России заявляло, что такая мера будет вводиться для иностранных сим-карт – в целях снижения угроз атак беспилотников.