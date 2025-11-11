Минцифры сообщило о введении "периода охлаждения" для сим-карт

Минцифры России представило новый механизм безопасности — "период охлаждения" для мобильных абонентов.

Теперь при возвращении SIM-карты из-за границы или после длительного простоя связь будет приостанавливаться на сутки. Как заявило ведомство в Telegram, эта мера направлена на борьбу с вражескими дронами, которые могут использовать российские SIM-карты для навигации.

Блокировка снимется после подтверждения, что картой пользуется человек: для этого нужно пройти капчу по ссылке от оператора или идентифицироваться по телефону через кол-центр.

Блокировать предлагают работу мобильного интернета и СМС.