Кремль – про суточную блокировку сим-карт: "Очевидно, что граждане не испытывают дискомфорта"

Неработающие после возвращения из-за границы сим-карты россиян не раздражают, считают в администрации президента России.

"Уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта вот эти сутки охлаждения на самом деле гражданам не доставляют", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Минцифры России на этой неделе объявило, что операторы связи начали блокировать сим-карты граждан, прибывших из-за рубежа, на сутки. Также блокируются сим-карты, которые не были активны на протяжении 72 часов и более. Это, якобы, связано с борьбой с беспилотниками.

Для сим-карт блокируются мобильный интернет и смс. Через сутки функционал сим-карты возвращается.