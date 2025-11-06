Командир штурмовиков рассказал о планах по взятию восточной части Купянска за пять дней

Российская армия планирует освободить восточную часть Купянска за пять дней. Об этом рассказал командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным "Ловец". Его слова передает Минобороны РФ.

По его словам, противник все еще сопротивляется, однако сегодня удалось уничтожить еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободить семь зданий и завершить зачистку территории Комбикормового завода.

"Отряд продолжает выполнять задачу по освобождению восточной части Купянска. Продолжаем двигаться вперед, на моем участке, в восточной части города, осталось освободить менее 50 строений. Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним", - сказал "Ловец".

Накануне в Минобороны России заявили, что положение окруженных в "котлах" Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, единственный шанс спастись – добровольно сдаться в плен.

26 октября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

29 октября Путин сообщил, что командующие не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных. Российская сторона готова прекратить боевые действия в этих зонах на то время, пока там будут представители СМИ. Но Киев запретил иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию.