Бывший актив Юревича "Челябинскоблгаз" выставили на торги

Росимущество официально сообщило, что на продажу выставлены 57,6% акций АО "Челябинскоблгаз", которые ранее принадлежали экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его семье. Начальная стоимость госпакета составляет 335 млн рублей. Аукцион запланирован на 28 ноября, сообщается на платформе "ГИС торги".

По данным платформы заявки на аукцион будут приниматься на платформе до 25 ноября.

Известно, что АО "Челябинскоблгаз" зарегистрировано в 1994 году в Челябинске, управляет недвижимостью и газовой инфраструктурой региона. В лот входит 5,74 млн обыкновенных именных акций (57,6% уставного капитала), а также земельные участки, офисные здания и оборудование, включая офис.

Напомним, что ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности.

Также суд передал государству и Министерству обороны России 63 квартиры Михаила Юревича, его родственников и Вадима Белоусова. У экс-чиновников и родственников Юревича перед государством сохраняется задолженность в размере более 18,9 млрд рублей. В январе 2025 года с обоих фигурантов взыскали 19,7 млрд рублей за коррупционные доходы, из которых удалось погасить менее миллиарда.