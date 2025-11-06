06 Ноября 2025
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жители Североуральска обратятся к Паслеру с просьбой не закрывать городской роддом

Жители Североуральска готовят обращение к губернатору Свердловской области Денису Паслеру с просьбой остановить так называемую "модернизацию", в рамках которой в городе исчезнет единственный роддом.

По данным СМИ, ссылающихся на отраслевиков, чиновники минздрава собираются переоборудовать роддомы в населенных пунктах с населением порядка 20 тыс. человек, в ургентные залы, которые предназначены для оказания срочной и неотложной помощи. Как правило, такие залы работают как раз для рожениц, у которых возникли осложнения или внезапно начались роды. Связано это с тем, что в небольших населенных пунктах при снижении демографии роддом простаивает, а ургентный зал вполне может справиться с нагрузкой, затрачивая при этом меньше человеческих и финансовых средств.

Однако жители Североуральска считают иначе. На фоне медицинских коллапсов, как "показательное выступление ЦГБ" во время приезда областного министра здравоохранения Татьяны Савиновой и сокращение числа "скорых" с шести до двух, закрытие роддома местные жители называют "чрезвычайной ситуацией, угрожающей жизни и здоровью матерей и новорожденных".

"Под видом "модернизации" планируется закрытие единственного роддома, с переводом его в ургентный зал, что является фактической ликвидацией акушерской помощи в Североуральске. Безопасность матерей и детей не может быть предметом для экономии. Сохранение роддома — это вопрос национальной безопасности, демографии и простой человечности. Мы призываем вас услышать голос жителей Североуральска и принять единственно верное решение", — говорится в петиции североуральцев, обращенной к губернатору.

В ней они также просят:

  • Немедленно отменить решение о закрытии родильного отделения в Североуральске и гарантировать сохранение полноценного роддома;
  • Обеспечить роддом в Североуральске необходимым финансированием, оборудованием и кадрами для круглосуточного оказания всего спектра акушерской и неонатальной помощи, включая операцию кесарева сечения;
  • Провести открытые публичные слушания с участием жителей города, представителей общественности и медицинского сообщества для обсуждения будущего родовспоможения в Североуральске;
  • Дать официальный и публичный ответ на данное обращение с изложением планов по развитию акушерской службы в Североуральске.

Сейчас Североуральск насчитывает 23,7 тыс. горожан. Свою подпись под петицией пока оставили 243 человека.

Теги: Североуральск, Паслер, роддом, ургентный зал, модернизация, обращение, петиция


