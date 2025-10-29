В Североуральске "закончились" бригады "скорой помощи"

Жители Североуральска практически полностью остались без "скорой медицинской помощи". Из-за низких зарплат из семи бригад осталась только одна, передает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, изначально у работников неотложки была зарплата в 45 тыс. рублей, что относительно всех устраивало. Однако, через какое-то время работники бригад стали получать по 38 тыс., что является самой низкой зарплатой среди городов. За этим последовали массовые увольнения, из-за чего на весь город осталась всего одна действующая бригада.

После этого североуральскую станцию прикрепили к серовской. И, хотя количество бригад увеличилось вдвое, это все равно означало, что на 40 тыс. горожан работает только две машины. Водители уже жалуются, что работать в таком режиме нереально. По данным канала, накануне беременная женщина 1,5 часа не могла дождаться "скорой", а потом еще 1,5 часа ее везли в Краснотурьинск.

Ural Mash заявляет, что в больнице Серова проблемы не видят. По словам главврача, бригад стало на одну больше, а информация о низких зарплатах, по его словам, якобы непонятно откуда взялась. При этом, по данным канала, мэр Североуральска Виталий Никитенко признал проблему и подтвердил, что причина в низкой зарплате. Он также добавил, что в городе уже занимаются этим вопросом.

На момент публикации связаться с больницами городов и администрацией Североуральска не удалось. Накануне.RU также обратилось за комментарием в областной минздрав.