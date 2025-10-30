30 Октября 2025
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Савинова приехала в родной город Паслера, где флюорографию делают в "гараже" и "закончились" бригады скорой

В Североуральск, родной город губернатора Дениса Паслера, приехала глава областного минздрава Татьяна Савинова. Местная система здравоохранения вызывает множество вопросов у горожан. Руководство ЦГБ, по словам местных жителей, устроило показательное выступление перед министром. "Представление" снял на камеру пациент, который как раз в этот день пришел в больницу.

Как передает его слова Telegram-канал Ural Mash, в обычные дни пациентов впускают через запасной вход, на флюорографию водят в холодный бокс, больше похожий на гараж, а территорию ЦГБ не убирали с лета. Однако в честь приезда Савиновой главный вход открыли, а к зданию подъехал экскаватор, который стал разгребать накопившийся мусор.

Экскаватор у здания ЦГБ в Североуральске(2025)|Фото: скриншот с видео telegram-канала "Ural Mash" / t.me/url_mash

В больнице министра заверили, что ремонт в кабинете флюорографии находится под контролем, рабочих хватает, материалы есть и скоро работы завершатся. Однако на видео можно заметить, что на "скорое завершение ремонта" ситуация не похожа. Стоит отметить, что сдать кабинет обещали еще до октября и торжественно открыть с губернатором Денисом Паслером. Однако, по данным канала, в середине текущего месяца в больнице заявили, что только начали работы, а на сайте госзакупок контракта и вовсе не было - исполнителя долгое время не удавалось найти.

Ремонт кабинета флюорографии в ЦГБ Североуральска(2025)|Фото: скриншот с видео telegram-канала "Ural Mash" / t.me/url_mash

После отъезда Савиновой главный вход снова закрыли "для обычных смертных".

Свой визит министр прокомментировала коротко, заявив, что ремонтные работы находятся на завершающем этапе и в декабре кабинет флюорографии заработает.

Отметим, что только вчера горожане пожаловались на нехватку бригад "скорой помощи". По данным того же канала, после сокращения зарплат, в городе из семи осталось всего две машины, которые по 1,5 часа добираются до пациентов.

Теги: Североуральск, Савинова, ЦГБ, ремонт, визит, скорая


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

