Замглавы администрации Ревды отправили в СИЗО по делу о взятке

На Среднем Урале арестована заместитель главы администрации Ревды Юлия Анциферова. Новый год женщина встретит в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Анциферову обвиняют в получении взятки в виде денег в крупном размере. Сегодня, 6 ноября, суд заключил чиновницу под стражу. Под арестом она будет находиться до 4 января 2026 года.

Некоторые подробности дела приводят в пресс-службе судов региона. По версии следствия, замглавы администрации городского округа Ревда Анциферова получила более 150 тысяч рублей в виде взятки. Установлено, что деньги передавались за предварительное согласование предоставления в собственность земельных участков, а также содействие в получении постановлений администрации Ревды о предварительном согласовании предоставления участков в пользование за плату.

Постановление об аресте пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в Свердловский областной суд.