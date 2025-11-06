Трамп не исключил разработку совместного с РФ и КНР плана по денуклеаризации

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что Вашингтон разработают совместный с Москвой и пекином план по денуклеаризации.

"Мы, возможно, работаем над планом по денуклеаризации втроем: США, Россия и Китай. Посмотрим, получится ли это", – заявил глава государства, сообщают "Ведомости".

Ранее Трамп поручил Пентагону "немедленно начать" испытания ядерного оружия, чтобы сравнять американские программы с российскими и китайскими. Он заявил журналистам, что позже назовет время и место проведения испытаний, добавив, что считает их уместными в текущей ситуации.

В тоже время в Кремле заявили, что проведенные Россией испытания ракеты "Буревестник" на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия. Там также не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.

5 ноября президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он уточнил, что Россия не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).