В России на 20% рухнули продажи легковушек

Минпромторг России подвёл предварительные итоги продаж в стране новых легковых автомобилей.

Объём рынка в сегменте легковых автомобилей в январе – октябре 2025 г. составил 1 млн 54 тыс. 711 штук. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в общей сложности в октябре продано 183,4 тыс. новых автомобилей, что на 34% больше, чем в сентябре, и на 81,7% больше результатов июня, сообщает пресс-служба министерства.

Показатели опубликованы на фоне того, что в России перенесено повышение утилизационного сбора. Его введут с 1 декабря, а не с 1 ноября, как предполагалось ранее. В Минпромторге решили учесть интересы тех, кто заказал и оплатил машины с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта повышения утильсбора с 1 ноября. В министерстве решили отложить повышение сбора на месяц и ввести его с 1 декабря. Проект постановления внесён в Правительство. Такое решение позволит завершить процессы доставки в рамках действующих заказов по текущим правилам.