05 Ноября 2025
Уральский ФО
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Стартовал процесс по делу о пожаре в Сосьве в 2023 году. Виновникам грозит до 7 лет колонии

В суде приступили к рассмотрению уголовного дела о масштабном пожаре в свердловском поселке городского типа Сосьва, произошедшем в 2023 году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, было допрошено около 500 человек, а материалы только обвинительного заключения насчитывают 15 томов.

Напомним, что на скамье подсудимых оказались:

  • бывшие глава и первый заместитель главы Сосьвинского городского округа;
  • бывший директор, замдиректора и специалист по пожарной безопасности МКУ "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа";
  • врио. директора МУП "Водоканал";
  • бывший начальник пожарной части 6/4 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области "Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6";
  • мужчина, фактически выполняющий управленческие функции у индивидуального предпринимателя на пилораме.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по чч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ "Халатность", ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности" и ст. 168 УК РФ "Уничтожение и повреждение чужого имущества". Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы.

В следственном комитете добавили, что допрашивали как потерпевших и их законных представителей, так и свидетелей. Помимо этого, были проведены судебно-медицинские, товароведческие и пожарно-технические экспертизы, проанализирован большой объем должностной и технической документации. Также, в обеспечительных целях арестовано имущество фигурантов. Отметим, что общая сумма материального ущерба составила порядка 238 млн рублей.

"По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд, который уже приступил к рассмотрению дела по существу. Следствием СК России проведен значительный объем работы, направленной на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в СКР.

Ранее мы описывали детали произошедшей трагедии. Тогда же при разбирательстве произошел неожиданный поворот - местные жители вступились за обвиняемого в пожаре - управляющего пилорамой Газанфара Мамедова. После этого защита Мамедова рассказала Накануне.RU, откуда именно мог прийти огонь во время пожара в уральской Сосьве.

Теги: Сосьва, пожар, суд, процесс


