КХЛ презентовала игровые формы на Матч Звезд в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига презентовала игровые формы команд-участниц Матча Звезд КХЛ, который пройдет в феврале следующего года в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги, цветовая гамма включает малахитово-зеленый, медный, графитово-черный и серый цвета. Малахитово-зеленый символизирует добычу изумруда, медный – добычу меди и визуальный облик "УГМК-Арены", а графитово-черный и серый подчеркивают индустриальное значение Урала.

Ключевым акцентом формы стал стилизованный силуэт гор, выведенный крупной диагональю на груди. Графические элементы джерси – логотип Матча Звезд, фамилии игроков и номера – выполнены в белом цвете.

"Очень приятно, что мероприятие пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" – в регионе, где любят хоккей. Сегодня мы представляем джерси, которые получились красивыми и интересными. Хотели точно попасть в цвета региона и сделать, чтобы Урал узнавался не только в логотипе, но и на самих джерси", - прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, Матч Звезд КХЛ-2026 пройдет в Екатеринбурге с 6 по 8 февраля.