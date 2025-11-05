В Тобольском районе произошло смертельное ДТП с участием большегрузов

Трагическое ДТП произошло сегодня в Тобольском районе с участием большегрузов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

На 17 километре автодороги Тобольск - Вагай столкнулись "КамАЗ" с полуприцепом, грузовой фургон "Газель" и автофургон "Мерседес Спринтер".

В результате ДТП ранения получили три человека: 62-летний водитель " КамАЗа", 50-летний водитель и 18-летняя пассажирка "Мерседеса", 66-летний пассажир "Мерседеса" погиб. Все пассажиры "Мерседеса", жители Вагайского района.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение автотранспорта ограничено в обоих направлениях. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.