БПЛА повредил котельную в Ростовской области. Подача отопления прекращена, персонал эвакуирован, работают саперы

При атаке беспилотников на Ростовскую область повреждена котельная. Подача тепла остановлена, персонал эвакуирован.

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, над регионом сбито 16 БПЛА. В результате атаки остановлена котельная в Гуково, которая отапливала 128 многоэтажек, две больницы, четыре школы, шесть детских садов. Объект обследуют саперы, после чего можно будет перейти к ремонту.

В Новошахтинске из-за падения обломков начался пожар на одном из промышленных предприятий. Огонь охватил 50 квадратных метров прежде чем его удалось потушить.

Атака пришлась на Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы.

В соседнем Краснодарском крае беспилотники повредили многоквартирный дом, несколько дач и объект Славянского НПЗ.