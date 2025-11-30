Беспилотники в Краснодарском крае повредили многоквартирный дом и объект НПЗ

При атаке беспилотников в Краснодарском крае поврежден многоквартирный дом и несколько частных, а также объект Славянского НПЗ. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

По данным штаба, в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника выбили окна в семи квартирах многоквартирного дома, а также упали на дачный дом и нанесли ему серьезный ущерб. Другой беспилотник рухнул на территории НПЗ и повредил газовую трубу. Обошлось без возгорания.

Еще один сбитый дрон разрушил крышу дома в дачном товариществе в Анапе.

Во всех случаях обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные и специальные службы. Всего над Краснодарским краем сбито семь беспилотников.