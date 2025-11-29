СК возбудил дело из-за бездействия властей Камышлова после нападения бездомных собак

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об организации ненадлежащего отлова бездомных собак в городе Камышлов. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

В социальной сети сообщается, что на протяжении длительного времени в городе вблизи жилых домов обитает большое количество безнадзорных собак. Они нападают на местных жителей, в том числе детей. Так, недавно животные набросились на мальчика, спустя несколько дней – на мужчину. Отмечается, что горожане не раз обращались в различные инстанции, но мер к отлову собак не принято до сих пор. Из-за данной ситуации возбудили уголовное дело. И.о. руководителя ведомства Анатолий Надбитов представит Бастрыкину доклад о ходе и результатах расследования.

Напомним, на этой неделе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нападении стаи псов на ребенка в уральском городе Карпинск.

Также сообщалось, что на Среднем Урале прокуратура заставила администрацию Гаринского муниципального округа заключить договор на отлов безнадзорных собак. Этого пришлось добиваться через суд.