Прокуратура заставила уральских чиновников переловить нападавших на людей бездомных собак

На Среднем Урале прокуратура заставила администрацию Гаринского муниципального округа заключить договор на отлов безнадзорных собак. Этого пришлось добиваться через суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, только за первое полугодие 2025 года в полицию поступило шесть сообщений от жителей пгт Гари о нападении на них бездомных псов. Как выяснилось в ходе проверки, администрация муниципалитета не заключала контракт на отлов безнадзорных животных и не принимала мер по отлову таких собак. Между тем, средства в бюджете на это были заложены.

Тогда прокуратура направила иск в суд с требованием обязать администрацию Гари заключить муниципальный контракт на отлов собак. Суд эти требования полностью поддержал. Теперь чиновники должны сделать это в течение 60 дней после вступления решения в силу.

Напомним, на этой неделе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нападении стаи псов на ребенка в уральском городе Карпинск.