Не верят? В ДНР только 6% самозанятых платят пенсионные взносы

В ДНР только 2273 самозанятых платят пенсионные взносы, сообщает отделение Социального фонда по республике.

Об общем количестве самозанятых не сообщается, но в июне их было более 33 тыс. Если даже их число не увеличилось, то только 6,6% добровольно делают пенсионные взносы.

В начале 2025 года сообщалось, что по России только 52 тыс. самозанятых добровольно формируют свои будущие пенсии, что озаботило власти, которые опасаются, что этим людям потом придется платить социальные пенсии, хотя они меньше даже минимальных страховых и платятся на пять лет позже. То есть по сравнению со среднероссийским показателям в ДНР "пенсионная активность" самозанятых еще высокая.

В 2025 году минимальная сумма добровольного взноса составляет 59 241 рубль, что эквивалентно одному году стажа и почти одному пенсионному баллу.

Замминистра труда РФ Андрей Пудов недавно заявил, что более 80% самозанятых готовы платить страховые взносы. Правда, это почему-то почти никто из них не делает. Минтруд прорабатывает разные варианты, как заставить самозанятых платить взносы. При этом власти обещали, что до окончания действия режима для самозанятых, то есть до конца 2028 года, изменений правил не будет. Всего в России более 14 млн самозанятых, и эта цифра растет.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, большинство россиян, еще не достигших пенсионного возраста, не верят в хорошую пенсию. 65% рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии.