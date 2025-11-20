"Слуга народа" потребует от Зеленского отправить Ермака в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, уже сегодня проведет встречу с фракцией "Слуга народа" в Верховной Раде, пишет "РБК Украина".

Депутаты от поддерживающей президента партии собираются потребовать от Зеленского более жесткой реакции на коррупционный скандал, связанный с людьми из окружения президента. По мнению "слуг", кризис можно было бы разрешить отставкой главы офиса президента Андрея Ермака, к которому также ведет расследование Национального антикоррупционного бюро Украины.

Между тем, Telegram-канал Win-Win без ссылки на источник пишет, что также замешанный в коррупционном деле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров уже подал в отставку со своего поста, а судьба Ермака будет решена до понедельника.