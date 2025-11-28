В Томской области приняли закон о патриотическом воспитании граждан

Законодательная дума Томской области единогласно приняла региональный закон о патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан.

Закон развивает указ президент РФ №809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Региональный закон призван укрепить воспитательную среду в учебных заведениях, способствовать приобщению детей и молодежи к духовным и нравственным ценностям, их социальному и культурному развитию. Законом также предусматривается поддержка кадетского и казачьего кадетского образования. Всего документом определяется 17 направлений работы - от работы с молодежью до поддержки искусства и установки памятников. Как отметила спикер облдумы Оксана Козловская, фактически упорядочены взаимоотношения между различными органами власти.

Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ) отмечает, что в патриотическом воспитании главное избегать формализации и бюрократизации, которые только вредят.

По июльскому опросу ВЦИОМ, сегодня стране больше всего нужно возрождение культуры и духовности, а также опора на патриотизм. Патриотами в той или иной степени себя считают более 90%, в том числе более 60% - безусловно.