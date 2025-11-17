В Госдуме раскритиковали профстандарт для специалистов по патриотическому воспитанию

В России будет разработан профессиональный стандарт для специалистов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Как считает проректор РАНХиГС Андрей Спирин, это позволит обеспечить единые методические подходы и повысить качество работы. Все это делается для усиления воспитательного воздействия на молодежь и обеспечения воспроизводства кадров, разделяющих общероссийские гражданские и патриотические ценности.

Однако подводным камнем этого процесса является его формализация и бюрократизация, что может быть просто опасно, отмечает заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ). Он считает, что никаких профстандартов для специалистов по патриотическому воспитанию вообще не нужно.

"Патриотическим воспитанием каждый на своем уровне должны заниматься и воспитатели детских садов, и учителя, и преподаватели колледжей и вузов, и педагоги дополнительного образования. На мой взгляд, главный враг воспитания - это бюрократизация или формализация. Нам нужны не профстандарты, нам нужно образование личностей, которые будут через свою личность воспитывать граждански, патриотически, духовно-нравственно своих учеников. Никакими профстандартами такого не достигается. Личность формирует личность, в этом суть воспитания. Ничто так не вредит настоящему формированию личности, как формализация", - написал Смолин.

Пока что власти, видимо, считают иначе. В августе глава Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" планируется довести до 85% число молодых людей, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Сейчас будто бы этот показатель составляет 73%.

По данным ВЦИОМ, 99% молодежи до 25 лет считает себя патриотами.