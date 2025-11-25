26 Ноября 2025
Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин: Учреждения культуры должны транслировать национальные цели по сохранению духовно-нравственных ценностей

Предложение по увековечиванию памяти выдающихся театральных деятелей прозвучало на заседании Совета по культуре, которое провел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Среди возможных мест размещения памятных знаков рассматривают сквер возле Астраханского драмтеатра.

В 2026 году Союз театральных деятелей России отметит 150-летие. Региональное отделение совместно с министерством культуры активно включилось в реализацию федеральной повестки к юбилейной дате. В частности, регион примет участие во Всероссийской акции «Ночь театрального искусства», проведет фестиваль студенческих спектаклей, театральный марафон и другие события.

Глава региона подчеркнул, что театры и другие учреждения культуры при этом должны транслировать национальные цели по сохранению духовно-нравственных ценностей, укреплению гражданского единства и общественной стабильности.

Особое внимание в контексте патриотического воспитания молодежи, по мнению губернатора, важно уделять теме СВО. Этим целям соответствуют проект госархива Астраханской области «СВОя параллель: цифровой архив народной памяти», а также мультимедийный проект «Быть героем» Дирекции по реализации культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры и телеканала Астрахань-24. Глава региона поручил министерству образования и науки рассмотреть возможность использования контента для классных часов и внеурочной работы.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Губернатор подчеркнул, что с 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» в Астраханской области построено тринадцать домов культуры, создано семь библиотек, ежегодно обновляется материально-техническая база не менее десяти учреждений культуры в малых населенных пунктах.

«Сегодня главная задача – наполнить учреждения культуры содержательным контентом в рамках нового национального проекта «Семья». А для этого нужно привлекать молодых специалистов», – считает глава региона.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Для их поддержки в стране по инициативе президента РФ стартовала программа «Земский работник культуры», по которой в следующем году 20 работников культуры поедут работать в села Астраханской области. Молодые специалисты получат по 1 миллиону рублей, при этом, по условиям программы, они обязаны будут отработать в селе не менее 5 лет.

Представители учреждений культуры выразили главе региона признательность за внимание к отрасли.

Теги: игорь бабушкин, совет по культуре, аллея звезд, тема сво


