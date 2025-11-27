Ura.ru стало частью холдинга "Ридовка"

Агентство Ura.ru стало частью холдинга "Ридовка". Об этом говорится в официальном заявлении холдинга

"Мы усиливаем работу с региональной повесткой и прирастаем одним из крупнейших российских информационных агентств. Ura.ru является примером современной новостной журналистики. Агентство и другие проекты продолжат работать в привычном формате, а редакционная политика будет формироваться командой действующих журналистов и редакторов. Наша задача — сохранить профессиональный коллектив. Базовые ценности агентства останутся неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, что ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания", владеющая Ura.ru, входит в круг активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Эта компания не попала в перечень подлежащих национализации активов. Сейчас Ura.ru находится в центре скандала, связанного с уголовным преследованием уральского редактора Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки полицейскому.