Большая часть самозанятых при сворачивании налогового режима уйдут в тень или прекратят работу - ФНС

Большая часть российских самозанятых при сворачивании эксперимента с этим налоговым режимом уйдут в тень или просто прекратят свою деятельность, об этом свидетельствует опрос 226 тыс. россиян, использующих сейчас этот режим. Исследование проводили Федеральная налоговая служба и экономический факультет МГУ.

В ФНС отмечают, что в 2024 году в России насчитывалось 12,2 млн граждан, оформивших статус самозанятых (в 2025 году их насчитывается уже более 14 млн), но только 7,7 млн из них фиксировали доходы и платили налоги. "У самозанятых нет паттерна снятия с учета, если они не ведут деятельность. Регистрация ничего не стоит", - объяснил ситуацию начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев на круглом столе в Совете Федерации.

"Если режим прекратится – не факт, что они [самозанятые] легализуются. Мы провели опрос на 226 тыс. самозанятых, что они будут делать в таком случае. 64% либо прекратят деятельность, либо уйдут в тень. Наверное, стоит делить "прекратят деятельность" надвое, поскольку опрос проводила налоговая служба, и это тоже может означать уход в серую зону. Только 10% готовы перейти на легальные трудовые отношения в другом режиме", - сообщил Мальцев.

Ранее в Совете Федерации выступили с предложением досрочно свернуть эксперимент с налоговым режимом самозанятости, при этом в правительстве заявили о намерении довести эксперимент до конца в установленные сроки – до 2028 года. О продлении его пока речи не идет.