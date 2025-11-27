Власти Латвии решили разобрать железную дорогу в Россию

Власти Латвии намерены полностью разобрать железные дороги, ведущие в Россию. Об этом сказал президент республики Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, это делается для усиления безопасности. Напряженность на восточной границе сохранится надолго, поэтому нужен демонтаж рельсов. Эта тема будет обсуждаться и на уровне лидеров прибалтийских республик. Ясность появится в начале 2026 года.

Ринкевичс признал, что жители встревожены, в соцсетях много эмоций, догадок и страхов, возникает дезинформация. При этом глава МВД Рихард Козловскис отметил, что информация по этому вопросу носит секретный характер и власти тихо оценивают возможность быстрого разборa рельсов "в случае необходимости". Вероятно, утечка информации и появившиеся на этой почве слухи вынудили открыто признать свои намерения.

Накануне премьер-министр Эвика Силиня заявила, что демонтаж железнодорожных путей - одна из мер антимобильности в приграничных областях, предложенных армией. Всего из Латвии ведут два железнодорожных коридора в Россию - на Москву и на Псков. Демонтаж железных дорог станет символическим решением о еще большем ограждении от России.

Страны Прибалтики постоянно подогревают разговоры о "российской угрозе". Так, недавно Рига вознамерилась восстанавливать болота у восточной границы для "защиты" от России.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что разговоры о планах нападения России на Европу являются бредом и провокацией